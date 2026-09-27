Kılıçdaroğlu yine havasını aldı

CHP'nin TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde düzenlediği 3 günlük değerlendirme kampı, Abant'ta devam ediyor. 25 Eylül'de başlayan kampın son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu'na beraberindeki partililer de eşlik etti. Göl çevresinde bir süre yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra kampın gerçekleştirildiği otele geçti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün ardından TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. CHP’nin Abant'taki kampında milletvekilleri, yeni yasama yılı öncesinde Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Kamp programının büyük bölümü basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu’nun göl çevresindeki yürüyüşü sosyal medyada da ilgi gördü. Kullanıcılar daha önce kaybettiği seçimleri hatırlatarak ‘Yine havasını alıyor’ yorumları yaptı.