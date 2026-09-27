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Dünya 'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti
Dünya

'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

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'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıktığı sırada yaşanan diplomatik protesto ve sonrasındaki gelişmeler, Türkiye kamuoyu ve iç siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıktığı sırada yaşanan diplomatik protesto ve sonrasındaki gelişmeler, Türkiye kamuoyu ve iç siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

 

Salonda Geniş Çaplı Terk, Azerbaycan Heyeti Yerinde Kaldı

Netanyahu’nun konuşması başlamadan hemen önce Türkiye heyeti başta olmak üzere çok sayıda Arap, Afrika ve Latin Amerika ülkesinin temsilcileri salonu toplu halde terk etti. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan bu tepkiye karşın, Azerbaycan temsilcilerinin salonda kalmaya devam etmesi dikkat çekti.

 

Kıbrıs ve Tarihsel İddialar Üzerinden Türkiye Hedef Alındı

Netanyahu, konuşması boyunca Türkiye’nin bölgesel politikalarını, Kıbrıs meselesindeki tutumunu ve tarihsel iddiaları gündeme getirerek Ankara’yı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye yönelik sert eleştirilerin dile getirildiği ve tarihsel iddiaların savunulduğu dakikalarda da Azerbaycanlı temsilcilerin oturumu izlemeyi sürdürmesi, diplomatik çevrelerde değerlendirmelere konu oldu.

 

İç Siyasette ve Sosyal Medyada 'Dış Politika' Tartışması

Yaşanan bu durum, Türkiye’deki iç siyaset ve sosyal medya platformlarında farklı diplomatik yaklaşımlar üzerinden tartışılmaya başlandı. Bir kesim, dış politikada ideolojik ve etnik yaklaşımların sorgulanması gerektiğini savunarak "milletlerin stratejik çıkarlarının dönemsel olduğunu" vurgularken; diğer kesimler ise bölgesel ittifaklar ile "tek millet, iki devlet" anlayışının uluslararası platformlardaki yansımalarını değerlendirdi. Temsilcilerin salonda kalma kararı, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Orta Doğu politikaları bağlamında analiz edilmeye devam ediyor.

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Yorumlar

Akitciler Azerbaycana niye kızıyorsunuz ki

Ceyhandan israile Azerbaycan petrolü satmıyor muyuz..

Abdullah

Türkiyeyi değil AKPyi hedef aldı. Yalan söylemeyin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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