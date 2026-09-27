Bilim insanları güneş enerjisinin peşine düştü! Yaklaşık 5 yıl denizin 10 metre altında 2 saatte test edecekler

Geçen hafta araştırmacılar, bugüne kadar bu teknoloji için pratik görülmeyen derinliklerde güneş panellerini başarıyla test ettiklerini duyurdu. Deniz suyundan geçebilen güneş ışığı dalga boylarını yakalamak üzere tasarlanan panellerin, yalnızca bataryalara bağımlı kalmadan su altı ekipmanlarının çalışma süresini önemli ölçüde uzatabileceğini savunuyorlar. Ana karanın güney kıyısındaki Weizhou Adaları açıklarında yapılan 2 saatlik denemede paneller, 10 metre derinlikte güneş ışığından elektrik üretti. Laboratuvar testleri, bu panellerin yıllarca aralıksız çalışabileceğini de gösteriyor. Bilim dergisi Joule'de yayınlanan araştırma, su altı güneş enerjisi çalışmalarını, yalnızca iki metre ve altındaki derinliklere odaklanan önceki araştırmaların çok ötesine taşıyor. Su altında güneş enerjisi üretmenin en büyük engellerinden biri, güneş ışığının su yüzeyinin altında hızla zayıflaması. 10 metre derinliğe gelindiğinde güneş enerjisinin büyük bölümü su tarafından emilmiş ya da saçılmış oluyor. Ancak bazı ışık türleri diğerlerinden daha derine ulaşabiliyor. Araştırmacılara göre, bu derinliklere elektrik üretmeye yetecek kadar mavi ve yeşil ışık ulaşıyor, ekip de bu ışıktan azami verim alacak güneş hücreleri geliştirdi. Ekip, çoğu güneş panelinde kullanılan silisyuma alternatif olan ve farklı dalga boylarındaki ışığı soğuracak şekilde ayarlanabilen, perovskit adı verilen malzemeleri kullandı. Laboratuvar ortamında 10 metre derinlik koşullarının taklit edildiği testlerde, hücreler kendilerine ulaşan güneş ışığının yaklaşık yüzde 35'ini elektriğe dönüştürdü.