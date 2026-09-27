Bilim insanları güneş enerjisinin peşine düştü! Yaklaşık 5 yıl denizin 10 metre altında 2 saatte test edecekler

Araştırmacılar daha sonra daha büyük panelleri Güney Çin Denizi'nde sahada denedi. İki metre derinlikte, 115 santimetrekarelik güneş paneli yüzeyi iki saatlik sürede 1.416 miliwatt-saat enerji üretti; bu da şarj edilebilir bir AA pilinin kapasitesinin yaklaşık yarısına denk geliyor. 10 metre derinlikte ise paneller 2 saatte 324 miliwatt-saat üretti; miktar küçük olsa da araştırmacıların beklentilerinin çok üzerinde. Paneller, simüle edilmiş su altı koşullarında bin 160 saatlik testin ardından da neredeyse hiç performans kaybı göstermedi. Bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar, cihazların deniz altında 10 metre derinlikte yaklaşık 5,5 yıl boyunca kesintisiz çalışabileceğini tahmin ediyor. Çalışmanın yazarı, Kunming'deki Yunnan Üniversitesi ve Southwest United Graduate School'dan Wen-Hua Zhang, “Bu çalışma, su altında çalışan güneş hücrelerinin yaklaşık 10 metreye varan derinlikte pratik biçimde kullanılabileceğine dair ilk işlevsel kanıtı sunarak uygulama alanlarını büyük ölçüde genişletiyor” dedi. Güneş enerjisi şebekeden nasıl bağımsızlaşıyor? Bir zamanlar yalnızca çatıların ve geniş açık arazilerin tekelindeyken, güneş enerjisi artık elektriğe ve yakıta erişimin zor olduğu yerlerde de karşımıza çıkıyor. Bu yılın başlarında Hollandalı araştırmacılar, kırsal Kenya'da dünyanın ilk güneş enerjili ambulansınıtanıttı; araç, elektrik ya da yakıta güvenilir erişimi olmayan, ulaşılması güç topluluklara sağlık hizmeti ve tıbbi ekipman götürmek üzere tasarlandı. Norveç'in Svalbard takımadalarında ise güneş panelleri, yalnızca tekne veya helikopterle ulaşılabilen ve daha önce dizel yakıtlı jeneratörlere bağımlı olan ıssız bir eski radyo istasyonunun enerji ihtiyacını karşılamaya da başladı.