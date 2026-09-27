Alman devinden beklenmedik kriz: İş adamı haftalık çalışma 35 değil 40 olsun istiyor

Almanya'nın güvenilir mühendislik ile yaratıcılık yeteneğinin sergilendiği en önemli alan olarak gösterilen sektör, son yıllarda diğer tüm sanayi kollarından daha hızlı istihdam kaybediyor. Volkswagen, 2030'a kadar dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini, yani 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. BMW ise 2027 sonuna kadar çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 8 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bununla da bitmiyor. Bosch ve ZF Friedrichshafen gibi önde gelen otomotiv tedarikçileri de zorlu piyasa koşulları nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu ve bunlara her gün yenileri ekleniyor. Bochum'daki Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nin (CAR) yöneticisi Ferdinand Dudenhöffer'e göre, Almanya'daki yüksek maliyetler ve üretimin yurt dışına kaydırılması nedeniyle otomotiv sektörü rekabet gücünü kaybediyor. Tanınmış otomotiv sektörü araştırmacısı, DW'ye yaptığı açıklamada "Sektörde 2018 yılında yaklaşık 830 bin kişi çalışıyordu. Bugün bu sayı 700 binin altına düştü" diyerek kaydedilen olumsuz gelişmeye dikkat çekti. "2030 yılına kadar ise sadece 500 bin kişinin kalacağını öngörüyoruz" diyerekiyileşme beklenmediğinide belirtti. Dudenhöffer'e göre, rekabet gücünün yeniden kazanılması ve istihdamın geleceğinin güvence altına alınması için üretim ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, lojistik altyapının iyileştirilmesi ve sektör lehine vergi düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Personel giderlerini düşürmek amacıyla Almanya'daki otomobil fabrikalarında çalışanların haftada 35 yerine 40 saat çalışma sistemine geçmesi tartışılıyor, üstelik maaşlarında artış yapılmaksızın. Almanya'da haftalık 35 saatlik çalışma, 1980 ve 1990'lı yıllarda yürütülen mücadele sonucunda 1995 yılından beri uygulanıyor. Dudenhöffer'e göre bu uygulama, Almanya'nın uluslararası arenada rekabet gücünün yüksek olduğu bir döneme ait ve o dönem artık çok gerilerde kaldı.