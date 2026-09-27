Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Toprak çökmeleri ve yüzey çatlaklarıyla ilgili olarak ise uzman ekiplerin toprağın, kayaların ve yer altındaki jeolojik oluşumların yapısını incelediği belirtildi. Ekiplerin ayrıca söz konusu olaylarla bağlantılı olabilecek boşlukların veya zayıf bölgelerin bulunup bulunmadığını araştırdığı, çökme ve çatlakların görüldüğü alanlardaki değişimleri takip ettiği ve yeni gelişmeleri izlediği kaydedildi. Önleyici tedbirler Kurum, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla şu tedbirlerin uygulanmasını tavsiye etti: Çökme ve çatlakların bulunduğu alanlardan uzak durulması ve kenarlarına yaklaşılmaması. Etkilenen alanların çevresine yaklaşılmasını önlemek amacıyla uyarı işaretleri ve güvenlik şeridi yerleştirilmesi. Zemininde istikrarsızlık belirtileri görülen alanlardan insanların veya araçların geçmesine izin verilmemesi. Yükselen gaz ve buharların niteliğinin ve yoğunluğunun belirlenmesi için uzmanlık gerektiren ölçümler yapılması. Yer altındaki boşluk, oyuk ve zayıf bölgelerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı jeofizik araştırma yapılması. Sahanın izlenmesine ve yeni değişiklik veya olayların kayıt altına alınmasına devam edilmesi. sana'ye haberine göre Haseke ilindeki Kevkeb Dağı’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki volkanik kuşak içinde yer aldığı, bölgenin oluşumunda volkanik ve tektonik hareketlerin etkili olduğu çeşitli jeolojik yapılara sahip bulunduğu belirtildi. Bu nedenle bölgede görülen jeolojik olayların sahada izlenmesi ve incelenmesinin, nedenlerinin belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.