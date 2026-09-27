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Dünya
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Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

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Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Haseke’deki Kevkeb Dağı’nda yapılan bir araştırmaya göre, buhar yükselmeleri, toprak çökmeleri oluyor. Jeoloji uzmanları Kevkeb Dağı’nda yüzey çatlaklarını uzman bir ekiple tek tek inceliyor.

#1
Foto - Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Kurumu, Haseke’deki Kevkeb Dağı’nda görülen buhar yükselmeleri, toprak çökmeleri, yarık ve yüzey çatlaklarını bilimsel yöntemle inceliyor.

#2
Foto - Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Kurumu, Haseke ilindeki Kevkeb Dağı’nda son dönemde görülen buhar yükselmeleri, toprak çökmeleri ve yüzey çatlaklarını uzman bir ekiple incelemeye devam ediyor. Kurum, 26 Eylül Cumartesi günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, jeolojik olayların değerlendirilmesinde saha incelemeleri ve uzmanlık gerektiren bilimsel ölçümlerin esas alındığını belirtti.

#3
Foto - Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Kurum, kesin sonuçlara, yürütülen teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından ulaşılacağını kaydetti. Uzman ekip, olayların nedenlerini ve oluşturabileceği riskleri belirlemek için saha çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor. Kurum ayrıca etkilenen bölgelerden uzak durulması ve bu alanlardan insanların veya araçların geçmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Bilimsel yöntemlerle inceleme sürdürülüyor Kurum, ilk bulguların Kevkeb Dağı’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki volkanik kuşak içinde yer aldığını gösterdiğini bildirdi. Bölgenin volkanik oluşumların yanı sıra karmaşık jeolojik ve tektonik yapılara sahip olduğunu belirten kurum, bu nedenle söz konusu olayın kapsamlı bir bilimsel yöntemle incelenmesi gerektiğini ifade etti. İlk incelemelere göre buhar yükselmesinin, yeraltı sularının çatlaklar ve faylar üzerinden yerin derinliklerine sızmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yükselen buhar ve gazların niteliğinin ve kaynağının belirlenmesi için uzmanlık gerektiren saha ölçümlerinin yapılması gerekiyor.

#5
Foto - Yeni araştırmada Kevkeb Dağı’ndaki buhar ve çökmeleri araştırmacılar tek tek inceledi... Bakın ne çıktı

Toprak çökmeleri ve yüzey çatlaklarıyla ilgili olarak ise uzman ekiplerin toprağın, kayaların ve yer altındaki jeolojik oluşumların yapısını incelediği belirtildi. Ekiplerin ayrıca söz konusu olaylarla bağlantılı olabilecek boşlukların veya zayıf bölgelerin bulunup bulunmadığını araştırdığı, çökme ve çatlakların görüldüğü alanlardaki değişimleri takip ettiği ve yeni gelişmeleri izlediği kaydedildi. Önleyici tedbirler Kurum, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla şu tedbirlerin uygulanmasını tavsiye etti: Çökme ve çatlakların bulunduğu alanlardan uzak durulması ve kenarlarına yaklaşılmaması. Etkilenen alanların çevresine yaklaşılmasını önlemek amacıyla uyarı işaretleri ve güvenlik şeridi yerleştirilmesi. Zemininde istikrarsızlık belirtileri görülen alanlardan insanların veya araçların geçmesine izin verilmemesi. Yükselen gaz ve buharların niteliğinin ve yoğunluğunun belirlenmesi için uzmanlık gerektiren ölçümler yapılması. Yer altındaki boşluk, oyuk ve zayıf bölgelerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı jeofizik araştırma yapılması. Sahanın izlenmesine ve yeni değişiklik veya olayların kayıt altına alınmasına devam edilmesi. sana'ye haberine göre Haseke ilindeki Kevkeb Dağı’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki volkanik kuşak içinde yer aldığı, bölgenin oluşumunda volkanik ve tektonik hareketlerin etkili olduğu çeşitli jeolojik yapılara sahip bulunduğu belirtildi. Bu nedenle bölgede görülen jeolojik olayların sahada izlenmesi ve incelenmesinin, nedenlerinin belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

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