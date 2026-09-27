Mandalinayı alırken bunu yapın, pişman olmayın: ekşi çıkmasını önlemek için bu noktaya artık dikkat edilmeli!

Buna karşılık aşırı buruşmuş, çökmüş veya dokunduğunuzda belirgin şekilde yumuşak olan mandalinalara karşı daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu tür görüntüler tazeliğin azaldığını gösterebilir.ELİNİZE ALDIĞINIZDA AĞIRLIĞINI HİSSEDİN Mandalina seçerken işe yarayabilecek yöntemlerden biri de meyveyi elinize alıp ağırlığını kontrol etmektir. Aynı büyüklükteki iki mandalinadan daha dolgun ve ağır hissedilen meyve, genellikle daha fazla su içeriyor olabilir. Bu da meyvenin daha sulu olabileceği konusunda fikir verebilir. Fakat burada önemli bir ayrıntı var: Ağır olması, mandalinanın kesinlikle daha tatlı olduğu anlamına gelmez. Çünkü meyvenin tatlılığı yalnızca su miktarıyla belirlenmez. Bu nedenle ağırlık kontrolünü, diğer işaretlerle birlikte değerlendirmek daha doğru olacaktır. KABUĞUNA HAFİFÇE DOKUNUN Mandalinanın sertliği de seçim sırasında dikkate alınabilir. Çok sert ve taş gibi bir meyve kadar, aşırı yumuşamış bir mandalina da tercih açısından soru işareti oluşturabilir. Elinize aldığınızda diri ve dolgun hissedilen, üzerinde belirgin ezikler bulunmayan mandalinalar değerlendirilebilir. Özellikle kabukta çökmüş bölgeler, sızıntı, küf veya belirgin çürüme izleri varsa o meyveyi seçmemek gerekir.KOKUSU DA ÖNEMLİ BİR İPUCU Mandalinanın kendine özgü kokusu, alışveriş sırasında fark edilebilecek başka bir ayrıntıdır. Kabuğu hafifçe ovalandığında belirgin bir turunçgil kokusu ortaya çıkabilir. Ferah ve doğal mandalina kokusu meyvenin aroması hakkında fikir verebilir. Ancak burada da aynı uyarı geçerli: Güzel kokması, mandalinanın mutlaka şekerli ve tatlı olacağını garanti etmez. Tadı belirleyen birçok faktör olduğu için koku yalnızca yardımcı bir işaret olarak görülmelidir. YEŞİL MANDALİNA EKŞİ MİDİR? Mandalina konusunda en yaygın inanışlardan biri, kabuğunda yeşil renk bulunan meyvelerin ekşi olduğudur. Oysa kabuğun yeşil kalması her zaman meyvenin içinin ekşi olduğu anlamına gelmez. Bazı çeşitlerde meyvenin iç kısmı tüketilebilecek olgunluğa ulaşmış olsa bile kabukta yeşil tonlar görülebilir. Dolayısıyla sırf rengi nedeniyle bir mandalinayı seçmemek de doğru olmayabilir.TATLI VE EKŞİLİĞİ ASIL NE BELİRLİYOR? Mandalinanın tadı, meyvenin içerisindeki şeker ve organik asitlerin dengesiyle ortaya çıkar. Meyve olgunlaştıkça bu bileşenlerin oranları değişir ve damakta hissedilen tat da buna göre farklılaşır. Bunun yanında mandalinanın çeşidi de büyük önem taşır. Bazı çeşitler doğal olarak daha tatlı olurken bazıları daha belirgin ekşilik taşıyabilir. Yetiştirme koşulları, iklim, hasat zamanı ve hasattan sonraki bekleme süreci de meyvenin özelliklerini etkileyebilir. Bu nedenle markette tek bir işarete bakarak “Bu kesin tatlıdır” demek mümkün değildir. TATLI MANDALİNA SEÇMEK İÇİN BU 5 NOKTAYA BAKIN Mandalina alırken birkaç saniye içerisinde şu kontrolleri yapabilirsiniz: 1. Ağırlığını kontrol edin: Boyutuna göre dolgun ve ağır hissedilenleri değerlendirin. 2. Kabuğunu inceleyin: Aşırı buruşuk, çökmüş veya hasarlı meyveleri tercih etmeyin. 3. Sertliğine bakın: Çok yumuşak veya ezilmiş mandalinalardan uzak durun.4. Koklayın: Belirgin ve doğal turunçgil kokusuna dikkat edin. 5. Rengi tek başına ölçü kabul etmeyin: Yeşil veya turuncu kabuk, tek başına tatlılık garantisi değildir. MANDALİNA ALIRKEN EN BÜYÜK HATA NE? Meyvenin yalnızca görüntüsüne bakarak seçim yapmak. Parlak, kusursuz ve turuncu bir kabuk her zaman tatlı bir mandalina anlamına gelmeyebilir. Aynı şekilde üzerinde yeşil renk bulunan bir mandalina da mutlaka ekşi olmayacaktır. Bu nedenle birkaç saniye ayırıp meyvenin ağırlığına, dokusuna, kabuğuna ve kokusuna birlikte bakmak daha mantıklı bir seçim yapmanızı sağlayabilir. Sonuçta mandalinanın tadını yüzde 100 doğrulukla meyveyi kesmeden anlamanın bir yolu bulunmuyor. Ancak doğru seçim alışkanlıkları sayesinde ekşi veya tatsız bir mandalinayla karşılaşma ihtimali azaltılabilir.Bir dahaki alışverişinizde elinize aldığınız ilk mandalinayı hemen sepete atmak yerine birkaç saniye inceleyin. Kabuğunun durumuna, ağırlığına ve dokusuna bakın. En önemlisi de yalnızca rengine güvenmeyin.