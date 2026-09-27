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Ekonomi Koca Suriye Sıfırdan Kurulacak: Ticaret Yapan İhya Olur!
Ekonomi

Koca Suriye Sıfırdan Kurulacak: Ticaret Yapan İhya Olur!

Yeniakit Publisher
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Koca Suriye Sıfırdan Kurulacak: Ticaret Yapan İhya Olur!

Suriye’de yıllardır süren savaşın ardından ülkenin yeniden imarı, Türkiye’deki iş dünyası ve esnaf açısından da büyük bir ticaret potansiyeli oluşturuyor. Yıkılan şehirlerin yeniden kurulmasıyla birlikte Suriye’nin önümüzdeki yıllarda adeta dev bir şantiyeye dönüşmesi bekleniyor.

Suriye’de yıllardır süren savaşın ardından ülkenin yeniden imarı, Türkiye’deki iş dünyası ve esnaf açısından da büyük bir ticaret potansiyeli oluşturuyor. Yıkılan şehirlerin yeniden kurulmasıyla birlikte Suriye’nin önümüzdeki yıllarda adeta dev bir şantiyeye dönüşmesi bekleniyor.

Konut, çimento, demir, çelik, mobilya, beyaz eşya, elektrik malzemeleri, tesisat ürünleri, iş makineleri, tekstil, gıda ve lojistik başta olmak üzere çok sayıda sektörde ciddi bir talep ortaya çıkabilir.

Özellikle Suriye’ye coğrafi yakınlığı bulunan Türkiye’nin üreticileri, ihracatçıları, nakliyecileri ve küçük işletmeleri açısından yeni bir pazar oluşması söz konusu. Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve diğer sınır illerindeki işletmelerin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üreticiler de bu ticaretten pay alabilir.

 

Sadece büyük şirketler değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf için de yeni fırsatlar doğabilir. İnşaat malzemesinden yedek parçaya, mobilyadan gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde Suriye’ye yönelik ticaretin artması, Türkiye’de üretim ve istihdama da katkı sağlayabilir.

Ancak Suriye’de ticaret yapmayı düşünenlerin güvenlik, gümrük uygulamaları, ödeme koşulları, hukuki düzenlemeler ve bölgesel gelişmeler gibi riskleri de dikkate alması gerekiyor.

Suriye’nin yeniden inşası uzun yıllara yayılabilecek bir süreç. Bu nedenle ortaya çıkacak ekonomik hareketlilik, Türkiye açısından yalnızca büyük şirketlerin değil, üretim yapan ve ticaretle uğraşan çok sayıda işletmenin takip edeceği önemli bir pazar oluşturabilir.

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