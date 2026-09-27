Ünlü şefler Başkentin lezzet haritasını çıkardı: Daha fazlası Türkiye Kültür Festivali'nde
Ankara’nın mutfak kültürü, yalnızca dönerden ve simitten ibaret değil. Başkentin yıllardır yaşatılan tarifleri, geleneksel üretim yöntemleri ve yöresel ürünleri, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 60 Lezzet Noktası ile tek bir gastronomi rotasında buluştu. Ünlü şeflerin katıldığı programda Ankara tavasından kuzu etli dönerine, meşhur simidinden Beypazarı güvecine kadar kentin öne çıkan tatları mercek altına alındı. Peki Ankara’ya gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler hangileri? İşte ünlü şeflerin yanıtı...