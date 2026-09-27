5 milyon dolarlık para trafiği… Yeni Partili vekile rüşvet soruşturması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen delille neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nin 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
5 MİLYON DOLARLIK TRAFİK
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının gözaltına alınan Arda Birinci’nin telefon yazışmalarında Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le gerçekleştirilen 5 milyon dolarlık para trafiği yer almıştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alarak ev hapsine çıkması için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü yazışmalarda Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve sonrasında paranın iadesine ilişkin tartışmaların yer aldığı belirlendi.
Yazışmalarda ayrıca, “Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil” şeklinde kayıtlı hesaptan “Biz kumara gidiyoruz” mesajının gönderildiği de ortaya çıkmıştı.