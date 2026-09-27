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Gündem Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!
Gündem

Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!

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Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!

Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak bayılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinin kırıldığı öğrenildi.

Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Partili Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi.

Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında rahatsızlanmıştı. Pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşan Ağbaba, yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Veli Ağbaba da sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ağbaba, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Sağ olun, var olun."

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