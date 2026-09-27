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Gündem Utanmasa tescilli hırsız "Cem Uzan’ı tanımıyorum" diyecek! Hortumcunun işçisi Dündar zırvaladı, Akit yakaladı
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Utanmasa tescilli hırsız "Cem Uzan’ı tanımıyorum" diyecek! Hortumcunun işçisi Dündar zırvaladı, Akit yakaladı

Yeniakit Publisher
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Utanmasa tescilli hırsız "Cem Uzan’ı tanımıyorum" diyecek! Hortumcunun işçisi Dündar zırvaladı, Akit yakaladı

Fondaş medyanın ‘Duayen gazeteci’ diye süsleyip pazarladığı ancak yalan, algı ve tetikçilik ile hafızalara kazınan tescilli firari hortumcu Cem Uzan’ın işçisi Uğur Dündar, yaptığı açıklamada, “Hayatının vurguncuları, hırsızları, tüyü bitmemiş yetim hakkını çalıp tüyenleri kaçtıkları yerlerde kovalamakla geçtiğini iddia etti.

Seküler kesimin duayen gazetecisi Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda "Hayatım vurguncuları, hırsızları, tüyü bitmemiş yetim hakkını çalıp tüyenleri kaçtıkları yerlerde kovalamakla geçti..." diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.

Banka hortumlayan Cem Uzan'ın Star TV'sinde yayın yapan, tüyü bitmemiş yetimin hakkı İmar Bankası üzerinden yağmalanırken sessizliğe bürünen Dündar, bugün geçmişini temizleme gayretine girişti.

Utanmasa tescilli hırsız patronu Cem Uzan’ı tanımadığını iddia edecek noktaya gelen Uğur Dündar, söz konusu fon iddiaları olunca ise hemen "vurgun avcısı" rolüne soyundu.

Zamanında tescilli hortumcuların ekmeğini yiyen Dündar'ın, bugün dürüstlük ve yetim hakkı üzerinden ders vermeye kalkışması Türk medyasının içine düştüğü samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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