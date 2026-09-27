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Gündem Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj! Erdoğan'dan Azerbaycan Anım Günü için destansı paylaşım!
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Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj! Erdoğan'dan Azerbaycan Anım Günü için destansı paylaşım!

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Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj! Erdoğan'dan Azerbaycan Anım Günü için destansı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir kutlama ve anma mesajı yayımladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılması uğruna can veren kahramanların unutulmadığını vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "27 Eylül Azerbaycan Anım Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" dedi. 

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