4 saat arayla çifte dehşet: 27 ölü, 26 yaralı

Güney Afrika’da yerel saat ile 21.30 sıralarında silahlı saldırganlar Johannesburg kentine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Wedela kasabasındaki bir eğlence mekanına uzun namlulu otomatik silahlarla saldırdı. Olay sonucunda bir barda oturan 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde ayrıca iki aracın ateşe verildiği belirtilirken, işletmenin tabelasında içeriye silah sokulmasının yasak olduğuna ilişkin bir uyarı yer alması da dikkat çekti. Olay yerine asker ve adli tıp uzmanları sevk edildi.

Bölge sakinleri olaya ilişkin açıklama yapmaktan çekinirken yerel basına konuşan bir kişi, bölgede yasa dışı madencilerin yaşadığını öne sürdü.

BU KEZ GECE YEMEKÇİSİNE

Cape Town kenti yakınlarındaki Lwandle bölgesinde ise gece 02.00 sıralarında yemek satışı yapılan bir tezgah yakınlarında başka bir saldırı meydana geldiği ve olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, saldırıların sorumlularının yakalanması için insan avı başlatırken henüz herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmedi.

Uzmanlar, altın madenlerinin bulunduğu bölgelerin silahlı suçlar açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekerken, Güney Afrika’da yasa dışı silah kullanımının ciddi bir sorun olduğunu ve ateşli silahların organize suç grupları ve çeteler tarafından diğer şiddet suçlarında sıklıkla kullanıldığını belirtiyor.