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Gündem Sadettin Saran derin nefes aldı! Aziz Yıldırım’dan son saniye kararı
Gündem

Sadettin Saran derin nefes aldı! Aziz Yıldırım’dan son saniye kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sadettin Saran derin nefes aldı! Aziz Yıldırım’dan son saniye kararı

Saatler önce Saran yönetimini ibra etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oylama öncesinde, “Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizlerden de rica ediyorum” diyerek karar değiştirdi. Böylece Saran yönetimi ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Kurulda daha önce yaptığı konuşmada Saran yönetimini ibra etmeyeceğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oylama öncesinde yeniden kürsüye geldi. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Yıldırım, kararını değiştirdiğini belirterek yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı.

 

Yıldırım, “Buraya gelirken düşüncem böyle değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imaj oluşmaması gerektiğini söylemiştim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum” diye konuştu.

 

Aziz Yıldırım önceki konuşmasına vurgu yaparak Saran yönetimine yönelik , “Kante’den dolayı 3 milyon ödeme var, üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler” ifadelerini kullandı.

 

Saran yönetimi ibra edildi

Toplantıda 1 Mart 2026 - 31 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan mali döneme ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu. Ardından söz konusu döneme ilişkin faaliyetler kapsamında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ibra edildi.

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Emice

Adam gibi adam;Aziz Başkan.
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