Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditler savuran Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu. Özdağ, Suriyeli gencin sorduğu soruya ise cevap veremedi.

Yanıltıcı ve yalan haberlerle toplumu galeyana getirerek birçok mültecinin vahşice öldürülmesine sebep olan kafatasçı Ümit Özdağ, sokakları gezerek yine ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditte bulunan Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu.

Suriyeli genç ise Özdağ'ın partisinden kimsenin soramadığı bir soru sordu. Suriyeli genç, “Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Tek kampanyanız bu mu?” dedi.

Ümit Özdağ: “Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak vatanına döneceksin.” diyerek soruya cevap veremedi.

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