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Siyaset Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!
Siyaset

Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 10:21:00 - 2023-04-18 10:34:49

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditler savuran Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu. Özdağ, Suriyeli gencin sorduğu soruya ise cevap veremedi.

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditler savuran Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu. Özdağ, Suriyeli gencin sorduğu soruya ise cevap veremedi.

Yanıltıcı ve yalan haberlerle toplumu galeyana getirerek birçok mültecinin vahşice öldürülmesine sebep olan kafatasçı Ümit Özdağ, sokakları gezerek yine ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditte bulunan Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu.

Suriyeli genç ise Özdağ'ın partisinden kimsenin soramadığı bir soru sordu. Suriyeli genç, “Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Tek kampanyanız bu mu?” dedi.

Ümit Özdağ: “Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak vatanına döneceksin.” diyerek soruya cevap veremedi.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Tamam o suriyeli ama ben Türkiyeliyim bana ne vaad edeceğini ise çok merak ediyorum zira senin gibilerin bir projesi veya bir yeteneği(faşizm hariç) olduğunu görmedim duymadım.

Murat

Bizim sinirlarimiz gonul sinirlarimizdir. Kafatasci sinir ulkemizde prim yapmaz. Proje kafatascilar suresi doldugunda cop bidonuna atilacaklar. Fasist ve nazi kafali uretim yeri yurt disi olan , hergelere gecit yok.
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