G.Kıbrıs’ta PKK şov

TAHSİN HAN

Türkiye düşmanlığı üzerinden hareket ederek Yunanistan gibi PKK’lı teröristlere kucak açan Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY), şimdi bir terörist nedeniyle ikilem yaşıyor...

Almanya’nın talebi üzerine Rum mahkemesinin 2011’den beri GKRY’de siyasi sığınmacı olarak yaşayan terörist Kenan Ayaz’ı iade kararı alması bölgedeki PKK’lıları sokağa döktü.

PKK üyesi Ayaz’ın Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından Almanya’ya iadesine onay verilmesi üzerine terör örgütü yandaşları mahkeme binasına giderek protesto gösterileri yaptı ve kararın bozulmasını istedi. Almanya’nın Ayaz hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri’nin mahkeme tarafından “şartlı” onaylanması üzerine Rum tarafında yaşayan PKK’lılar ve bazı Rumlar, protesto eylemi düzenlerken, Ayaz’ın avukatı kararı istinafa götürdü. PKK yandaşı Rum Avrupa Milletvekili Papadakis de AB’den Joseph Borrell’e durumu sordu.

Rum Fileleftheros haberi “Kenan Ayaz’ın İadesini Engelleme Mücadelesi” başlığı ve protesto eylemini yansıtan fotoğraflarla birinci sayfasında verdi. Habere göre, Rum Avrupa Milletvekili Papadakis, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci Borrell’e, AB’nin Ayaz’ın Türkiye’ye iade edilmesini engellemeye niyeti olup olmadığı konusunda acil koduyla yazılı soru iletti.

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Papadakis’in ofisinden yapılan açıklamada, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin kararı hakkında “öfke ve üzüntü” belirtilerek Güney Kıbrıs’ın “üçüncü tarafları yatıştırmak için Türkiye’nin talebini yerine getirmesinin anlamsız olduğu” görüşüne yer verildi.

Türkiye’den işgalci diye söz eden alçak Rum gazetesi, Almanya’nın iade aldığı Ayaz’ı teslim ederse Türkiye’nin de onu Demirtaş gibi hapse atacağı ileri sürüldü. Rum gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin 19 Nisan tarihli şartlı iade kararından 24 saat sonra savunma avukatı Mihali Papathanasiu’nun istinaf başvurusunda bulunduğunu, Ayaz’ın akıbetine 10 gün içerisinde Yüksek Mahkeme tarafından karar verileceğini yazdı.

Rumlar da PKK’nın yanında

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta “Theofilo Kürt Kültür Derneği” ve “Kıbrıs-Kürt Dayanışma Derneği” (KKSA) adlarıyla faaliyet gösteren PKK yapılanmaları, istinaf başvurusunu yapıldığı sırada mahkeme önünde protesto eylemi düzenledi. Eyleme Rum milletvekili Yorgos Perdikis ve Rum Partisi AKEL Basın Sözcüsü ve milletvekili Yorgos Kukumas da katıldı.