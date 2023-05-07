Gizli belgeler ifşa oldu! Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın 1992 yılına ait yayınladığı gizli belgelerde, dönemin Şansölyesi Helmut Kohl'ün Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na (AT) katılım sürecindeki tutumu konusunda "ikili oynadığı" ortaya çıktı.

Gizli belgelerde 2017'de hayatını kaybeden eski Şansölye'nin ve hükümetinin yıllarca Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na katılımını resmen desteklediği yönünde açıklamalarda bulunurken, arka kapılar ardında bu görüşün tam tersinin dile getirildiği görülüyor.

Gizli belgelere göre Kohl'ün o dönemki Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel (FDP), 13 Temmuz 1992'de Ankara'da Türk mevkidaşı Hikmet Çetin'e, Alman hükümetinin Türkiye'nin AT'ye tam üyelik için çabaladığını ve "bu hedefe giden yolda Türkiye'yi destekleyeceğini" söylemiş, "Hala çözülmesi gereken önemli sorunlar olsa da, Türkiye'nin artık Batı Avrupalılar arasında istenmediği ve ikincil bir role indirgendiği izlenimi yanlıştır" demişti.

Bu görüşmeden üç gün sonra ise Şansölye Kohl (CDU) Oslo'yu ziyaret ederek Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ile görüştü. Brundtland'a "Türkiye'den tam üyelik için yoğun baskı geliyor" diyen Kohl, "Ancak biz buna karşıyız. Türkiye üye olamaz, o başka bir boyuta ait" dediği gizli belgelerde görüldü.

Alman Dışişleri Bakanlığı adına Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü tarafından seçilip ve yayınlanan belgelerde Kohl'ün 5 Kasım 1992'de Bonn'daki bir toplantıda dönemin Polonya Başbakanı Hanna Suchocka'ya Türkiye'nin tam üyeliğinin Almanya açısından "düşünülemez" olduğunu söylediği de görülüyor.

Kaynak: Euronews

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