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Yerel Giresun'da feci kaza! 4 kişi yaralandı
Yerel

Giresun'da feci kaza! 4 kişi yaralandı

Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:11:00 -
Giresun'da feci kaza! 4 kişi yaralandı

Giresun'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Erikliman Mahallesi'nde Metehan Baydere idaresindeki 28 NJ 448 plaka kamyonet ile Buğra Çuhadaroğlu yönetimindeki 55 E 0065 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Çuhadaroğlu ile diğer yaralılar Sezgin Dönmez, Hülya Doğan ve Yeşim Dönmez Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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