Giresun'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

İlçenin Taş Mahallesi Aşağı Bahçe Semti'nde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan 75 yaşındaki Fuat Kahveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kahveci'nin cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.