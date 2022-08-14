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Spor Giresun mağlubiyeti sonrası bir bu eksikti!
Spor

Giresun mağlubiyeti sonrası bir bu eksikti!

Galatasaray'da görevine son verilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etti. Alacaklarının yanı sıra, imaj hakkının zarar gördüğü için ekstra tazminat talep eden Torrent'e Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:20:00 -
Giresun mağlubiyeti sonrası bir bu eksikti!

Galatasaray'da görevine son verilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etti. Alacaklarının yanı sıra, imaj hakkının zarar gördüğü için ekstra tazminat talep eden Torrent'e Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

Galatasaray'ın başında aldığı kötü sonuçlardan sonra görevine son verilen Domenec Torrent gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya kadar şikayet eden İspanyol çalıştırıcıya Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

YÜKLÜ TAZMİNAT GÜNDEME GELDİ
Torrent'in yanında kovulan yardımcıları da konuyu FIFA'ya taşıyınca Galatasaray'ın eli kolu bağlandı. Sadece Torrent'e 2.3 milyon Euro gibi bir tazminat ödemesi beklenen Galatasaray'da bu rakam yardımcılarıyla birlikte artabilir...

Galatasaray, Torrent'in FIFA'ya şikayeti üzerine karşı bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar FIFA'daki dava için savunma hazırladı. Torrent'e kolay kolay tazminat ödemek istemeyen Dursun Özbek yönetiminin bu olaya özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

 

 

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