Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE
La Liga'nın 37.haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Peki, Getafe-Barcelona maçı ne zaman?
La Liga'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Getafe-Barcelona maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE
Getafe, Coliseum Alfonso Pérez'de Barcelona'yı konuk edecek. TSİ 20.30'da başlayacak maç S Sport, D Smart Kanal 90 ve Bilyoner'den naklen yayımlanacak.
Getafe-Barcelona muhtemel 11:
Getafe: David Soria, Juan Iglesias, Djené, Okay Yokuslu, Jorge Cuenca, Mathías Olivera, Arambarri, Maksimovic, Óscar, Enes Ünal y Borja Mayoral
Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Mingueza; Busquets, Gavi; Dembélé, Memphis, Ferran; Aubameyang