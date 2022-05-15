  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE
Spor

Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE

La Liga'nın 37.haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Peki, Getafe-Barcelona maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:59:00 -
Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE

La Liga'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Getafe-Barcelona maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona CANLI İZLE

Getafe, Coliseum Alfonso Pérez'de Barcelona'yı konuk edecek. TSİ 20.30'da başlayacak maç S Sport, D Smart Kanal 90 ve Bilyoner'den naklen yayımlanacak.

Getafe-Barcelona muhtemel 11:

Getafe: David Soria, Juan Iglesias, Djené, Okay Yokuslu, Jorge Cuenca, Mathías Olivera, Arambarri, Maksimovic, Óscar, Enes Ünal y Borja Mayoral

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Mingueza; Busquets, Gavi; Dembélé, Memphis, Ferran; Aubameyang

Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE
Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE

Spor

Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay