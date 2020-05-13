Geri dönüşüm sektörü ‘mücbir sebep’ bekliyor

Akit Ekonomi

Geri dönüşüm sanayiinin, tedarikçisi olduğu sektörlerde yaşanan talep daralması sebebiyle zor günler geçirdiği belirtildi. Geri dönüşüm sektörünün ürettiği ambalajların başta ilaç ve gıda sektörünün tedarik zincirlerinde hayati önem taşıdığını belirten sektör temsilcileri, yaşanabilecek aksamaların önlenmesi için kendilerinin de ‘mücbir sebep’ kapsamına alınmasını istedi.

Önemli çağrı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı yasal bir düzenleme ile bazı sektörleri mücbir sebep kapsamına alarak vergi ödevlerinde erteleme sağladığına dikkat çeken Atık Kağıt ve Geri dönüşümcüler Derneği (AGED), sektör temsilcileri, özellikle tıbbı araç/gereçlerin ve gıda ürünlerinin taşınmasında önemli rol oynayan kağıt ambalaj sektörünün ve dönüşebilen atık toplama sektörünün de bu kapsamda değerlendirilmesi çağrısında bulundu. AGED’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Geri dönüşüm sektörünün üretim faaliyetlerine ara vermeden, ihtiyaç duyduğu hurda ham maddeyi toplaması ve bunlardan ambalaj üretmeye devam etmesi için hem toplama/ayrıştırma yapan kuruluşların (TAT-Toplama Ayırma Tesisleri) hem de sanayii kuruluşlarının (GDT-Geri Dönüşüm Tesisleri) Mücbir Sebep kapsamına alınması ve desteklerden faydalandırılması gerekmektedir.”

Yatırım vakti

Türkiye’de yıllık kâğıt tüketiminin yaklaşık 6 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada, bunun 3.2 milyon tonunun geri kazanıldığı, 2.8 milyon ton kağıdın ise halen çöp alanlarına gömüldüğü kaydedildi. Kağıt geri kazanım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu ifade edilen açıklamada, “Kapasitemiz 2023’te 6 milyon tona ulaşacaktır. Kağıt sektörünün büyüme hızı, ülkemizin büyüme hızının önündedir” denildi.

Emine Erdoğan öncülük ediyor

Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başlayıp sonunda kanunlaşan ve son olarak da yönetmelikleri çıkan Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Sıfır Atık Projesi ile birlikte bütün ülke sathında özellikle belediyeler bu konuda somut bir adım atmak için adeta birbiriyle yarışıyor. Sıfır atık çöpü azaltmayı hatta çöp sahalarına hiçbir şey göndermeyip sıfıra indirmeyi esas alıyor. Buna ulaşmanın bir adımı dönüşebilen atıklar dediğimiz kağıt, metal, cam, plastik gibi atıklar yanında organik dediğimiz mutfak/yiyecek atıklarının da dönüştürülmesi önem taşıyor.

AGED’in 2018 yılında 5 şehirde gerçekleştirdi bir araştırmaya göre 34 milyon ton yıllık evsel atık içinde kompost haline getirilebilir organik atık 20 milyon ton. AGED’den yapılan açıklamada, “Bizler çöp kutularına baktığımızda, ham madde görüyoruz, değerlendirilebilir atıklar görüyoruz. Değerlendirilebilir atıkların çok büyük bir ekonomik değeri bulunuyor. Emine Hanımefendi’nin başlattığı seferberliğe her birey destek vermelidir. O yüzden sıfır atık bilincini herkese aşılamalı, kaybımızın ne kadar büyük olduğunu anlatmalıyız. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yanında ödül mekanizmasının iyi işletilmesi gerekir” denildi.