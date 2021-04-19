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Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:20:00 -
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

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