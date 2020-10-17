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Spor Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:16:15 -
Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve şut çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, orta-şut çalışmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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