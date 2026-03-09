Gençler mahsur kalan atlar için seferber oldu!

Yavuzköy sakinlerine ait 2 at ve 1 tayın 3 aydır kayıp olduğu öğrenildi. Köyden bir vatandaşın hayvanları yüksek rakımlı kışlada gördüğünü söylemesi üzerine köyün gençleri Fatih Kaya, Ali Kalın, Uğur Mert Kalın, Oktay Yıldırım, Deniz Yıldırım, Semih Mert Alagöz harekete geçti.

Önce dron yardımıyla bölgede keşif uçuşu yapan gençler, atların kışlada bulunduğunu tespit etti. Görüntülerde hayvanların çevresi tamamen karla kaplı olan bölgede bulunan bir yayla evinin etrafına sığınarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü. Bunun üzerine köyün gençleri gerekli ekipmanlarını giyerek bölgeye gitmek için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede yaklaşık 10 saat süren operasyon sonucu kışlaya ulaşan gençler, günlerdir aç kaldıkları öğrenilen atlara önce yem ve ot vererek karınlarını doyurdu. Daha sonra gençlerin eşliğinde köye indirilen atlar sahiplerine teslim edildi. Hayvanların gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından sıcak barınaklarına alınacağı öğrenildi.

Yavuzköy sakinlerinden Fatih Kaya, hayvanların kayıp olduğunu öğrendikten sonra umutlarını kaybetmediklerini belirterek "Köydeki arkadaşlarımızın hayvanlarının 2-3 aydır kayıp olduğunu öğrendik. Bir umut yaşıyorlardır diye düşündük ve kışlalara dronla uçuş gerçekleştirdik. Yayla evinin yanında mahsur kaldıklarını gördük. Bölgedeki yetkililere durumu bildirdik ancak çığ tehlikesi olduğu için müdahale edilemedi. Biz de köydeki arkadaşlarla toplanarak kar ayakkabılarıyla yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucu hayvanlara ulaşıp kurtardık" dedi.

Semih Mert Alagöz ise "Atım yaklaşık 3-4 aydır kayıptı. Bir komşumuz kışlada gördüğünü söyledi. Dronla kontrol ettiğimizde gerçekten orada olduklarını gördük. Kendi imkanlarımızla gidip atlarımızı kurtardık. Otlarını verdik. Tedavilerini yaptıktan sonra sıcak yuvalarına alacağız" ifadelerini kullandı.