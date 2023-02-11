Genç milyarderden deprem sonrası Türkiye'ye tepki çeken yardım! Para hemen iade edildi

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP'ın kripto cüzdanına 1 ETH (Yaklaşık 1.500 dolar) bağış yaptı. Düşük miktardaki bu bağışı dijital sanatçı Murat Pak, Buterin'e iade etti.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, yurt içinden ve yurt dışından kripto para ile deprem bağışı yapmak isteyenler için kripto cüzdan adresleri paylaşmıştı. Blockchain teknolojisinin açık yapısı sayesinde bu hesaplara hangi cüzdan sahibinin ne kadar bağış yaptığı görülebiliyor.

Hacim bakımından Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP’ın paylaştığı kripto cüzdana yalnızca 1 ETH bağış yaptı. Yaklaşık 1.500 dolar değerindeki bu bağış, kripto para camiası tarafından gülünç bulundu. Türk yatırımcılar Vitalik Buterin’e Twitter’da tepki gösteriyor.

Dijital sanatçı Murat Pak, oluşturduğu NFT’ler ile depremzedelere yardım topluyor. Vitalik Buterin’in AHBAP’a yaptığı 1 ETH’lik bağışı düşük bulan Murat Pak, Buterin’in kripto para cüzdanına 1 ETH’i geri gönderdi. Transfer işleminin linkini de paylaştı ve “İade Edildi” notunu düştü.