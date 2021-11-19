  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Geldiği gibi gidiyor!
Spor

Geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe'de ocak ayında yaprak dökümü başlıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo takımdan ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:02:00 -
Geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe'de ocak ayında yaprak dökümü başlıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo takımdan ayrılıyor.

Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo ile yollar ayrılabilir. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda takıma katılan oyuncu, istenilen performansı sergileyemedi. 3 yıllık sözleşme imzalanan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Vitor Pereira tarafından bileti kesilen Miguel Crespo bu sezon 5 maçta Fenerbahçe forması giyebildi. Ortalama 44 dakika forma giyen Portekizli oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu
Medya

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu

Yeni Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi olmayı hedefleyen Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı.
Elektrikli araçları bekleyen tehlike! Tesla da ne yapacağını bilmiyor
Teknoloji

Elektrikli araçları bekleyen tehlike! Tesla da ne yapacağını bilmiyor

Elektrikli araçları bekleyen tehlike her zamankinden daha büyük. Tesla bu sorundan en fazla etkilenecek şirket olarak görünüyor. Lityum kıtl..
Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!
Dünya

Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Dış İlişkiler Konseyi’nce hazırlanan “Avrupa Savunması Stratejik Pusulası” adlı belge, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay