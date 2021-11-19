Geldiği gibi gidiyor!
Fenerbahçe'de ocak ayında yaprak dökümü başlıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'de ocak ayında yaprak dökümü başlıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo takımdan ayrılıyor.
Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo ile yollar ayrılabilir. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda takıma katılan oyuncu, istenilen performansı sergileyemedi. 3 yıllık sözleşme imzalanan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.
Vitor Pereira tarafından bileti kesilen Miguel Crespo bu sezon 5 maçta Fenerbahçe forması giyebildi. Ortalama 44 dakika forma giyen Portekizli oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.