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Dünya Gazze'deki ateşkes'te son dakika gelişmesi
Dünya

Gazze'deki ateşkes'te son dakika gelişmesi

Yeniakit Publisher
2023-11-30 08:40:00 -
Gazze'deki ateşkes'te son dakika gelişmesi

Barbarlar ordusu, Gazze Şeridi’ndeki “insani aranın” bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

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