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Yerel Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'da yönelik düzenlenen operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 15:25:00 -
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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