Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji taban puanı 2021, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralaması ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2016 yılında kapatılan Zirve Üniversitesi'nin kampüsünde kurulmuştur. Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’dur. YKS sınavın yaklaşması sebebiyle öğrenciler, taban puanlarını araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları… İşte merak edilen haberin detayları…
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.