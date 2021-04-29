Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji taban puanı 2021, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralaması ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kontenjanları nelerdir?