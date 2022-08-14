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Spor Gaziantep FK, Ankaragücü'nü yendi
Spor

Gaziantep FK, Ankaragücü'nü yendi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK, Yeni Hatay Stadyumu'nda Ankaragücü'nü Ertuğrul Ersoy'un golüyle 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:45:00 -
Gaziantep FK, Ankaragücü'nü yendi

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Kalyon Stadı'ndaki çalışmalardan dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 47. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti.

Ankaragücü ilk mağlubiyetini aldı

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 4'e yükseltirken ilk yenilgisini alan Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise haftayı BAY geçecek.

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