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Spor Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: Altay'ın yaptığı pozisyon bize göre penaltı
Spor

Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: Altay'ın yaptığı pozisyon bize göre penaltı

Gaziantep Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçta hakemin bütün takdir haklarını rakiplerinden yana kullandığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 08:53:00 -
Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: Altay'ın yaptığı pozisyon bize göre penaltı

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükekşi, birçok maçtan sonra hakemlerin konuşulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu maçta da ilk devrede bizim gördüğümüz kadarıyla verilen ve verilmeyen birçok pozisyon var. Başta kaleci Altay'ın yaptığı pozisyon bize göre penaltı. Yine aynı şekilde attığımız gol. Benzeri birçok pozisyon oldu hakem hiçbirine faul çalmadı. Ceza sahasında olana maalesef faul çaldı ve golümüzü iptal etti. Büyük takımlarımızın hakeme ihtiyacı yok. Hakem bütün pozisyonlarda takdir hakkını maalesef Fenerbahçe'nin lehine kullandı. Bütün yapılanlara, vakit geçirmelere hiçbir sarı kart göstermedi. Hepsini bize gösterdi. Biz kendi futbolumuza bakacağız. Her maçımıza galibiyet almak için çıkıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."

Hakemlerin performansından memnun olmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Buraya gelene kadar 11 puanımız gitti bu şekilde. Bugün de puan ya da puanlar alabilirdik. Bu, maalesef Türk futbolu adına büyük bir sıkıntı. Hakemlerimize güveniyoruz, daha iyi maç yönetmelerini arzu ediyoruz. Şu anda seyirci baskısı yok, hakemlerimizin etkilenmelerine gerek yok. Maalesef birçok maçta sıkıntılar oluyor. Biz de hakemlerimiz yerine futbolcularımızın iyi oyununu, gol pozisyonlarını konuşmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra benzer durumlar yaşanmaz." diye konuştu.

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