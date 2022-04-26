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Yerel Gaspçı polislerden kaçamadı
Yerel

Gaspçı polislerden kaçamadı

Tornavidayla sürücüyü tehdit ederek taksisini alıp kaçan Melih K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:48:00 -
Gaspçı polislerden kaçamadı

Adana'ın Seyhan ilçesinden taksiye binen Melih K., Küçükdikili Mahallesi'nde durdurduğu şoför Burak Yayla'yı tornavidayla tehdit etti.

Yayla'ya araçtan inip polisini aramasını söyleyen Melih K, "Patronuna da selam söyle." diyerek şoförün indiği aracın direksiyonuna geçip kayıplara karıştı.

Polis yakaladı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis takibe başlarken, şüpheli kaçmaya başladı. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Melih K.’nin sorgusu sürüyor.

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