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Yerel Gardırobunda şoke eden görüntü!
Yerel

Gardırobunda şoke eden görüntü!

Antalya Konaklı Mahallesi'nde istihbarat ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yatak odasındaki gardırobu kenevir bahçesine dönüştüren şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 20:44:00 - 2022-05-09 20:57:58

Antalya’da yatak odasındaki gardırobu kenevir bahçesine dönüştüren şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri Konaklı Mahallesi’nde bir şahsın yasadışı kenevir ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak M.Z.’nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda M.Z.’nin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurdu tespit edildi.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli M.Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 25 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli M.Z, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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