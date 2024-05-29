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Spor Galatasaray'ın yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Spor

Galatasaray'ın yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 16:27:00 -
Galatasaray'ın yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da yeniden göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Dursun Özbek yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

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