Galatasaray'ın rakibi Lazio gol oldu yağdı
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Salernitana ile karşılaştı. Roma ekibi karşılaşamayı 3-0'lık skorla kazanarak puanı aldı.
İtalya Serie A'da mücadele eden Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio 12. hafta maçında düşme potasında yer alan Salernitana ile karşı karşıya geldi.
Maurizzio Sarri'nin öğrencileri rakibini 3-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.
Lazio 12. hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puan topladı.
Lazio İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor.