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Spor Galatasaray'ın konuğu lider Alanyaspor
Spor

Galatasaray'ın konuğu lider Alanyaspor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak - Sezona iyi başlayan ancak sonrasıda düşüş yaşayan Galatasaray, son 3 resmi maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi gördü - İki takım arasında geride kalan 8 lig maçında Galatasaray'ın 6'ya 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:19:08 -
Galatasaray'ın konuğu lider Alanyaspor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor.


- Luyindama kart sınırında


Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.


- Son 3 maçını kazanamadı


Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.


- Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 9. randevuda


Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

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