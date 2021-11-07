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Spor Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu
Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası nedeniyle, hükmen galibiyet, bu talebi kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 09:40:00 -
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.

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