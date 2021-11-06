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Spor Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru
Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru

Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:38:00 -
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru

Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi

"Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."

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