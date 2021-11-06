Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru
Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuru yaptı.
Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi
"Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."