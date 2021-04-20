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Spor Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki
Spor

Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ı atamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:36:00 -
Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz."

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