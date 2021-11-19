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Spor Galatasaray'dan Bakambu harekatı! Barcelona...
Spor

Galatasaray'dan Bakambu harekatı! Barcelona...

Galatasaray, Bursaspor'un eski yıldız ismi Cedric Bakambu için harekete geçiyor. Sarı kırmızılıların transferdeki en büyük rakibi ise Barcelona olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 14:57:00 -
Galatasaray'dan Bakambu harekatı! Barcelona...

Galatasaray ve Barcelona’nın transfer gündeminde anılan Cedric Bakambu 1 ay sonra boşa çıkıyor.

Çin ekibi Bj Guoan’dan ayrılacak olan Bakambu için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile yarış içinde.

Fransız basınına konuşan Bakambu, Çin’den ayrılcağını ve gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Avrupa’da bir kulüp aradığını belirten Kongo asıllı Fransız futbolcu, “Çin ligi çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım” ifadelerini kullandı.

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