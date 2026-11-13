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Spor Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı!
Spor

Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı!

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Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı!

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandıracak flaş bir karara imza atarak İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden peş peşe yapılan duyurularda, her iki yöneticinin de istifa kararlarının işleme konulduğu belirtildi.

İKİ İSİM ARASINDA GERGİNLİK VARDI

Süreç, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından iki isim arasında yaşanan gerginlikle başlamıştı. Bu olayın ardından istifa kararı alan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'yu uzlaştırmak için camia içinde yapılan girişimler sonuç vermeyince, yönetim 13 Kasım itibarıyla iki yöneticinin ayrılığını resmen duyurdu.

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Spor

Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı!

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Yorumlar

Çuvaldız

Emrah neyine şok oldun, adamlar günler önce istifa etmişlerdi zaten!

Mert

G.Saray da ki derin çekişme ifşa olması iyi oldu..Huzur bozanları külfetinden G.Saray kurtuldu
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