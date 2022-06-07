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Spor Galatasaray’da seçimi kim kazanır?
Spor

Galatasaray’da seçimi kim kazanır?

Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan birini seçecek olan genel kurul üyeleri için geri sayım başladı...

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:53:00 -
Galatasaray’da seçimi kim kazanır?

Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan birini seçecek olan genel kurul üyeleri için geri sayım başladı...

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