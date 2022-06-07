Galatasaray’da seçimi kim kazanır?
Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan birini seçecek olan genel kurul üyeleri için geri sayım başladı...
Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan birini seçecek olan genel kurul üyeleri için geri sayım başladı...
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