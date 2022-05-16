  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Özbek sürprizi
Spor

Galatasaray'da Özbek sürprizi

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu sabah, 4-11 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için aday olmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 00:58:00 -
Galatasaray'da Özbek sürprizi

Galatasaray, Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin üzerine seçim sürecine girmişti. Üyelerden Fırat Develioğlu'un mahkeme başvurusu nedeniyle 4-11 Haziran tarihlerine ertelenen başkanlık seçimine bir isim daha aday olarak katılacak.

Bu sabah aday olmaya karar verdi

Uzun süredir camiadan "Aday ol" çağrısı yapılan Dursun Özbek, kendi kararıyĺa aday olmak istedi. 30 Nisan öncesi camiadaki birçok isim aday olması için talepte bulundu ama Dursun Özbek, o dönem aday olmayı doğru bulmadı. Dünkü basketbol maçına giden ve taraftardan büyük bir sevgi gören Özbek, aday olmaya karar verdi.

Metin Öztürk'le projeler için bir aradaydı

Başkan Dursun Özbek'in, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile de bir araya gelmesi ve görev teklif etmesi bekleniyor. Özbek ile Metin Öztürk, Riva, Florya ve diğer gayrimenkuller konusunda sürekli istişare halindeydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay