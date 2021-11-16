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Spor Galatasaray'da Morutan şoku
Spor

Galatasaray'da Morutan şoku

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor. Romanya'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Genç oyuncunun idman programı hakkında değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:10:00 -
Galatasaray'da Morutan şoku

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor. Romanya'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Genç oyuncunun idman programı hakkında değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacak.

Milli ara sonrası Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

2022 Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edemeyen Romanya'da Alexandru Cicaldau milli görevden döndü ve bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed de antrenmanda yer almadı.

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