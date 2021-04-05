Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak alınan ve kiralık döneminin son sezonunu geçiren Marcelo Saracchi, son dönemdeki formsuz görüntüsü ve bireysel hatalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi. Aslan'ın, Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.