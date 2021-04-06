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Spor Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim'in kulağına gitti
Spor

Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim'in kulağına gitti

Süper Lig'de 5 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray'ın özellikle son 2 maçta yediği 7 gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri çok eleştirildi. Bazı yöneticilerin yüksek sesle dile getirdiği tepkilerin de tecrübeli hocanın kulağına gittiği öğrenildi. Fatih Terim'in bu yaşananlardan sonra takımdaki geleceği tartışılır hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:59:00 -
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim'in kulağına gitti

Süper Lig'de son 2 maçta kazanamayan ve 3. sıraya gerileyen Galatasaray'da Fatih Terim krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın formsuzluğu dikkat çekerken, kadro tercihleri de çok eleştirildi. Özellikle yöneticilerden gelen tepkilerin Terim'in kulağına gitmesi sonucunda tecrübeli hocanın takımdaki geleceği tartışılır hale geldi.

Çift forvet tepkisi

TT Stadı'ndaki Çaykur Rizespor maçında Mostafa Mohamed ve Falcao'yu çift forvet oynatan teknik direktör Fatih Terim bu tercihi nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Sarı-kırmızılı takım bu maçı 4-3 kaybederek yarışta yara almıştı.

Savunma tercihi eleştirildi

Tecrübeli hoca, Atakaş Hatayspor deplasmanında Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e savunmada görev vermişti. Stoper Ozornwafor'u oynatmayan Terim, Gedson Fernandes'in kötü oyununun ardından otoritelerin "Oynatmayacaksan Ozornwafor'u idmana alma" şeklindeki eleştirilerine maruz kalmıştı. Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilerek üçüncülüğe geriledi.

"Konsantrasyonu yok"

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

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