Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim'in kulağına gitti

Süper Lig'de son 2 maçta kazanamayan ve 3. sıraya gerileyen Galatasaray'da Fatih Terim krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın formsuzluğu dikkat çekerken, kadro tercihleri de çok eleştirildi. Özellikle yöneticilerden gelen tepkilerin Terim'in kulağına gitmesi sonucunda tecrübeli hocanın takımdaki geleceği tartışılır hale geldi.

Çift forvet tepkisi

TT Stadı'ndaki Çaykur Rizespor maçında Mostafa Mohamed ve Falcao'yu çift forvet oynatan teknik direktör Fatih Terim bu tercihi nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Sarı-kırmızılı takım bu maçı 4-3 kaybederek yarışta yara almıştı.

Savunma tercihi eleştirildi

Tecrübeli hoca, Atakaş Hatayspor deplasmanında Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e savunmada görev vermişti. Stoper Ozornwafor'u oynatmayan Terim, Gedson Fernandes'in kötü oyununun ardından otoritelerin "Oynatmayacaksan Ozornwafor'u idmana alma" şeklindeki eleştirilerine maruz kalmıştı. Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilerek üçüncülüğe geriledi.

"Konsantrasyonu yok"

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.