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Spor Galatasaray'da başkan adayları ittifak yaptı
Spor

Galatasaray'da başkan adayları ittifak yaptı

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 04:20:00 -
Galatasaray'da başkan adayları ittifak yaptı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor.

Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

Konuyla ilgili TRT Spor'a açıklama yapan Metin Öztürk, "Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düze çıkarmak." dedi.

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