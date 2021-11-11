Galatasaray'da ayrılık! Ocak'ta gidiyor

Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara'nın ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Galatasaray'da devre arasında Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, haftalardır 21 kişilik maç kadrosuna giremiyor. İsmi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde de forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'un radarında

Aytaç'ı eski kulübü Yeni Malatyaspor dışında Adana Demirspor da listesine aldı. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.