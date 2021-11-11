  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da ayrılık! Ocak'ta gidiyor
Spor

Galatasaray'da ayrılık! Ocak'ta gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aytaç Kara'nın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 09:48:00 -
Galatasaray'da ayrılık! Ocak'ta gidiyor

Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara'nın ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da devre arasında Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, haftalardır 21 kişilik maç kadrosuna giremiyor. İsmi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde de forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'un radarında

Aytaç'ı eski kulübü Yeni Malatyaspor dışında Adana Demirspor da listesine aldı. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 2 saat 20 dakika süren görüşmeye ilişkin "Dünyanın..
Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başardığımızda başka evrelere gideceğiz!
Gündem

Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başardığımızda başka evrelere gideceğiz!

Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yapmak zorunda kaldığı tek şeyin uçak olduğunu belirten Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, " Milli Muharip Uça..
Öcalan'ın yakın adamıydı...
Gündem

Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada Yusuf Gulo öldü. Bir dönem PKK elebaşısı Abdullah ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay