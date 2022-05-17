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Spor Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
Spor

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:36:00 -
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

Süper Lig'in 37. haftasında dün Adana Demirspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor mücadelesi öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Antalyaspor maçının son hazırlığını perşembe günü gerçekleştirecek.

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